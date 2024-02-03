11'LER BELLİ OLDU

İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
23. TUNCER DUHAN AKSU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
ADANASPOR
İlk 11
1. AHMET SAİD KIVANÇ
8. HARUN ALPSOY
10. DIMITRI JOSEPH OBERLIN
14. HAKKI TÜRKER
22. FATİH KURUCUK
23. EVREN KORKMAZ
26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
28. CHECK OUMAR DIAKITE
47. SAMUEL DAVID OSSE YEPIE YEPIE
77. FERHAT KATİPOĞLU
78. ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA
Yedekler
13. ARDA AKBULUT
5. KUBİLAY AKTAŞ
6. DEVRAN ŞENYURT
11. ERIC AYUK MBU
15. JORDAN ZACHARIE LUKAKU MENAMA MOKELENGE
21. HIDIR AYTEKİN
64. CEM GÜZELBAY
70. BURHAN TUZUN
Teknik Sorumlu
MUSTAFA KEMAL KILIÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.