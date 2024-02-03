- Spor

Yeni bayraklar stadyuma renk kattı

Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Kocaelisporlu taraftarlar yeni bayrakları stadyuma getirdiler. Candeias ve Tanque’ye özel bayraklar da yapıldı. Yeni bayraklar stadyum atmosferine renk kattı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Yeni bayraklar stadyuma renk kattı mask

KOMUTAN CANDEİAS

Kocaelispor taraftarları on yeni bayrak yaptırarak Adanaspor müsabakasına geldiler. Müsabaka öncesinde dalgalandırılan bayraklar stadyum atmosferine renk kattı. Özellikle, Candeias ve Tanque için yaptırılan bayraklar oldukça beğenildi. Candeias için yaptırılan bayrağın üzerinde Komutan Candeias yazarken, Tanque’nin bayrağının üzerinde ise TANK yazısı dikkat çekti.
# Kocaelispor, Adanaspor, yeni, dikkat

03 Şub 2024 - 15:39 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.046.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL