Yeni bayraklar stadyuma renk kattı

KOMUTAN CANDEİAS

Kocaelispor taraftarları on yeni bayrak yaptırarak Adanaspor müsabakasına geldiler. Müsabaka öncesinde dalgalandırılan bayraklar stadyum atmosferine renk kattı. Özellikle, Candeias ve Tanque için yaptırılan bayraklar oldukça beğenildi. Candeias için yaptırılan bayrağın üzerinde Komutan Candeias yazarken, Tanque’nin bayrağının üzerinde ise TANK yazısı dikkat çekti.