Yeni bayraklar stadyuma renk kattı

KOMUTAN CANDEİAS
Kocaelispor taraftarları on yeni bayrak yaptırarak Adanaspor müsabakasına geldiler. Müsabaka öncesinde dalgalandırılan bayraklar stadyum atmosferine renk kattı. Özellikle, Candeias ve Tanque için yaptırılan bayraklar oldukça beğenildi. Candeias için yaptırılan bayrağın üzerinde Komutan Candeias yazarken, Tanque’nin bayrağının üzerinde ise TANK yazısı dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.