Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı maça genç yaştaki taraftarlarımız da ilgi gösterdi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen taraftarlar, velileri ile birlikte Kocaelispor - Adanaspor maçını izlemeye geldiler. Kocaelispor’un geleceği olan genç taraftarlarımız günden güne artarak stadyuma gelmeye devam ediyor.
03 Şub 2024 - 15:40- Spor Güncelleme:
Bu çocuklar bizim geleceğimiz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.