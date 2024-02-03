03 Şub 2024 - 15:40- Spor G:

Bu çocuklar bizim geleceğimiz

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bu çocuklar bizim geleceğimiz mask

Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı maça genç yaştaki taraftarlarımız da ilgi gösterdi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen taraftarlar, velileri ile birlikte Kocaelispor - Adanaspor maçını izlemeye geldiler. Kocaelispor’un geleceği olan genç taraftarlarımız günden güne artarak stadyuma gelmeye devam ediyor.
# Adanaspor, Kocaelispor

03 Şub 2024 - 15:40 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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