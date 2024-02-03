Bu çocuklar bizim geleceğimiz

Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı maça genç yaştaki taraftarlarımız da ilgi gösterdi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen taraftarlar, velileri ile birlikte Kocaelispor - Adanaspor maçını izlemeye geldiler. Kocaelispor’un geleceği olan genç taraftarlarımız günden güne artarak stadyuma gelmeye devam ediyor.