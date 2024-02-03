Eski Pakistan Başbakanı ve eşine 'imam nikahı' cezası

Pakistan'da devlet sırlarını ifşa etme ve resmi hediyeleri yasadışı olarak satma suçlamalarından toplamda 24 yıl hapse mahkum edilen eski Başbakan İmran Han, son olarak da resmi nikaha aykırı evlilik yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası aldı.
71 yaşındaki İmran Han, 2018'de evlendiği Büşra Han'la evliliği yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle eşiyle beraber 7'şer yıl hapse mahkum oldu. Çifte topamda 3600 dolar para cezası da verildi.
İmran Han'ın partisi PTI'dan yapılan açıklamada, "mahkemenin keyfi karar verdiği" belirtildi.
Eski kriket yıldızı İmran Han, başbakan olmadan kısa bir süre önce Ocak 2018'de Büşra Bibi ile evlenmişti. Han'ın eşi, İslam'a göre eski eşinden boşandıktan sonra gereken süreyi beklemeden eski başbakanla evlenmekle suçlanıyor.
Büşra Han'ın 30 yıl evli kaldığı eski eşi, çiff hakkında şikayette bulunmuştu.
1990'larda çapkın bir playboy olarak tanınan İmran Han, daha sonra Sufizm'e yönelmişti.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.