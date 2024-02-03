Toyota Plaza Kocaeli Kaya, Marmara Bölgesi Bayileri İle Süreç Geliştirme Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Toplantıya, Toyota Türkiye satış sonrası hizmetleri yöneticileri ve Toyota Türkiye Marmara Bölgesi servis müdürleri katılım sağladı. Toyota Plaza Kocaeli Kaya'nın misafirperverliği ile bir araya gelen yöneticiler, güncel gelişmeleri değerlendirme ve yeni işbirliği fırsatları buldular.

Sadece iş süreçlerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren bir model oluşturan bu toplantıda şehir yaşantısının bir araya geldiği özel bir deneyim sunuldu.

Toyota Satış Sonrası Hizmetleri Yöneticileri İzmit’te Tarih ve Misafirperverlikle Buluştu

Toyota Plaza Kocaeli Kaya ile birlikte Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'nin destek ve misafirperverliğiyle gerçekleşen bu buluşma, şehrin tarihi dokusunun keşfedildiği unutulmaz anlara imza attı.

Toyota Türkiye Satış sonrası ve Marmara Bölgesi Satış Sonrası Hizmetleri Yöneticileri, İzmit'in kültürel mirasını keşfetmek adına, Kâğıt Müzesi, Orhan Cami, İzmit Tarih Koridoru, Selim Sırrı Paşa Konağı ve Redif Müzesi gibi şehrin tarihi yerlerini gezerek, şehrin derin köklerine ve kültürel zenginliklerine tanıklık ettiler. Bu geziler sırasında şehrin tarihi dokusuna duyulan hayranlık, buluşmanın unutulmaz anları arasında yer aldı.

Toyota Plaza Kocaeli Kaya Genel Müdürü Atalay Kaya, "Bu toplantılar, sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda sektördeki paydaşlar arasında sağlam bağlar oluşturmamıza da yardımcı oluyor. Ev sahipliğini yapmış olduğumuz bu yılki buluşmada, Kocaeli'nin zengin kültürel mirası ve turistik yerlerini keşfetme fırsatı sunduk. Bu anlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.