İkinci el araç satışlarında dolandırıcılık uyarısı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ikinci el araç satışlarıyla ilgili olarak dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, son günlerde meydana gelen çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Alıcıların, aracı satın alacakları kişiye ödemelerini doğrudan o kişinin banka hesabına yapmaları önem taşıyor. Aynı şekilde, satıcıların da araçlarını satacakları kişiden gelen ödemeleri dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda, Güvenli Ödeme Sistemi önemli bir çözüm sunmaktadır. Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan bu sistem, 3 Şubat 2020 tarihinde faaliyete geçti.

Güvenli Ödeme Sistemi, araç devir işlemleri ile ödeme transferlerini aynı anda noter huzurunda gerçekleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede, satış bedeli noterde işlem tamamlanmadan önce satıcının hesabına geçmez, bu da satıcının notere gelmeme veya noterde işlemi gerçekleştirmeme riskini ortadan kaldırır.

Kaynak: PARA DURUMU