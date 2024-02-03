HİŞŞŞT PEMBELİ N’OLUYOR HER TARAFIN OYNUYOR: 1-0

Hakem penaltımızı vermedi, Adana 4 adamımızı sakatladı, hakem yarıda bile bulunmadı. Engin Koyun ve Ertuğrul Sağlam’ın hakem çıkışı sonrası TFF iyi ce düşmanımız oldu Beride 60’da golü attı. Adana’yı puansız gönderdik, takibe devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Atilla soldan ortaladı, Tanke dokunamadı.

12' Beridze sağdan kaleye doldurdu, Emir bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, dokundu, kaleci çıkardı...

14' Mehmet Yılmaz serbest vuruşu ceza alanı içine gönderdi. Sheidayev kafayı vurdu, üstten az farkla avuta çıktı.

15' Konuk takımın ilk atağında Harun 30 metrede vurdu, yandan avuta çıktı.

18' Vukoviç sarı kart gördü.

19' Candeias'ın pasıyla Beridze bir anda kaleciyle karşı karşıya geldi, son derece kötü vurdu avut.

İlk yarım saat geride kalırken tek kale oynayan Kocaelispor yine çok kaçırdı gol bulmadı.

42' Sheidayev Beridze Amaral paslaşmasında Amaral müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Avut.

43' Yepi Yepi çıktı Kubilay girdi...

Maça 2 dakika ilave eklendi.

46' Candeias Kubilay'dan hatalı pası alıp ceza alanına sürdü, Amaral'a aktardı, markaj altında kalan Amaral vuramadı.

47' Yusuf ve Vukoviç üst üst vurdu savunma uzaklaştırdı.

51' Atilla altı pasa ortaladı, Sheidayev kafayı vurdu, yüzde yüz golü kaçırdı.

52' Ceza sahası sağ köşesine gelen topa vuran Adanalı oyuncu golü kaçırdı

60' GOOOOLLLLLL BERİDZE!!! SHEADİYEV CEZA SAHASI DIŞINDA BULUNAN AMARAL'A PAS VERDİ. AMARAL MÜSAİT POZİSYONDAKİ BERİDZE'YE ORTA YAPTI, BERİDZE TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU.

64' ADANASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ- DİAKHİTE OYUNDAN ÇIKTI, YERİNE BURHAN TUZUN; OBERLİN OYUNDAN ÇIKARKEN ERİC AYUK OYUNA DAHİL OLDU

66' KOCAELİSPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ- AMARAL İLE BERİDZE OYUNDAN ÇIKTI; BARIŞ ALICI İLE YUSUF CİHAT GİRDİ

69' Yusuf Abdioğlu, sarı kart gördü

73' KOCAELİSPOR'DA SHEADİYEV OYUNDAN ÇIKTI, YERİNE CEM EKİNCİ OYUNA DAHİL OLDU. ADANASPOR'DA LUKAKU OYUNA DAHİL OLURKEN HARUN ALPSOY ÇIKTI.

80' Vukoviç ile çıktı. Vukoviç sağ kanatta bulunan Barış ile buluşturdu. Barış Tanque'ye ara pası verdi. Tanque topu önüne alamadı, çabası yetmedi. Top kalecide kaldı.

82' Erik Ayuk vurdu, gökhan direk dibinden çıkardı

84' Vukoviç sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Fofana dahil oldu. Tanque oyundan çıktı Kouakou girdi.

86' Fatih, Kouakou'nun adeta başını ezdi hakem penaltıyı vermedi. Hakem korner kullanılmasını istedi. İtiraz sonucu Cem Ekinci sarı kart gördü. Adana, tekme tokat dövüyor, hakem uyarı da bile bulunmuyor.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

92' Evren Korkmaz sarı kart gördü