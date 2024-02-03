03 Şub 2024 - 18:18- Spor G:

SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ

Hakan Yağcıoğlu
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SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ mask
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Taraftar maçtan sonra yine işkence çekti. Adanaspor karşısında tam iş saatinde olmasına rağmen stada koşan taraftarlar dönüşte otobüs bulamadı. Böyle işkence çekti, tabii c6ovcide de davetiye çıkarıldı.
# Adanaspor

03 Şub 2024 - 18:18 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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