Bakan açıklama yaptı! 225 milyon TL’lik dev destek ödemesi yapılacak!

Tarımsal destek ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanı olarak bilinen İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birlikte 225.746.000 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün itibari ile çiftçilerin hesapları üzerine aktarıldığını belirtti. Bereketli olması dilekleri paylaşıldı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğu duyuruda tarımsal destek ödemelerinin yapıldığını dile getirdi. Paylaşımda yer almış olan bilgiler kapsamında tutarlar; bitkiler için 181.270.149 TL, hayvan gen kaynakları için 23.041.980 TL, kırsal kalkınma yatırımı için 3.363.067 TL ve de sertifikalı tohum üretimi için 1.491.802 TL şeklinde belirlendi.

Sulama amaçlı destek ödemesi yapıldı

Bir diğer ödeme tutarı ise sulama amaçlı kullanım hizmet bedeli üzerinden açıklandı. Tarımsal sulama amaçlı kullanım hizmet bedeli desteği 16.579.002 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalar çok yakından takip ediyorken yapılacak destek ödemeleri adına tutar hesaplara aktarıldı. Bugün itibari ile birlikte hesaplara aktarılan ödemeler çiftçiler için büyük bir destek sağlayacak. Destekler ile birlikte tarımda verimlilik artırılacak.

Destek ödemeleri yapıldı

Tarımsal destek ödemelerinin bugün itibari ile birlikte hesaplara yatırıldığı bakan tarafından aktarıldı. Yem bitkileri desteği, hayvan gen kaynakları desteği, tarımsal sulama amaçlı hizmet bedelinin desteklenmesi, kırsal kalkınma yatırım desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği ödemeleri kişilerin hesaplarına tek tek aktarıldı. Ödeme yapılan toplam tutar 25.146.000 TL’yi buldu. Tüm verileri Tarım ve Orman Bakanı olarak bilinen İbrahim Yumaklı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Bakanlığın yapacak olduğu ödemelerin tutarları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Geçen ay hesaplara yatırılan ödemelerin bu ay içinde yatırılacağı aktarıldı. Detaylı bilgi ve başvuru şartlarının ilerleyen dönemlerde paylaşılması bekleniyor.