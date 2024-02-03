TARAFTAR MEMNUN DEĞİL: "Bu oyun şampiyonluk oyunu değil"

Harun Tekin- Vura vura yolun sonu şampiyonluk…
Ayhan Gündağ- Şampiyonluğa oynayan takımın hele ki kendi evinde daha baskılı, daha etkili ve skorun bu şekilde olmaması gerek .
Vahap Eroğlu- Tebrikler KÖRFEZ 'm. 07-41.
Selami Şirin- Bu oyun şampiyonluk oyunu asla değil. Bütün rakiplerimiz Altay Adana gibi değil. Bu 2 maçı bile zor aldık. Agresif değiliz hızlı oynamıyoruz Çorum bizden çok daha iyi oynuyor, haftalar geçtikçe ligi bizden önde bitirir acı ama gerçekler. Takımın kendine gelmesi lazım kesinlikle…
Recep Akarsu- Böyle futbol oynanmaz rahat futbol seyredemiyoruz santrfor şart hangi hakla santrforu donduruyor…
Enes Çetin-Antrenman maçı gibi geçmesi gerekirken yine ite kaka kazandık. Bu ligde rahat rahat yenebileceğimiz bir takım var mı acaba?..
Ali Çolak- Hodrimeydantalya 07 41… Tebrikler körfezim yolun sonu şampiyonluk
Ersin Akatay- Üç pas yapamıyoruz arkamıza yaslanıp bir rahat maç izleyemeceğiz mi be
Ümit Bozan- Berbat futbol. Umut vermeyen galibiyet.
Ismail Tüysüz- Sidik zoruyla 3 puan .
Ersen Karlı- İte kaka oyun oynuyoruz genel averajı da düşünmek lazım yakaladığını atman gerek. Yolun sonu şampiyonluk inşallah…
Niyazi Sağın- 1-0’ın üzerine yatarsanız son dakikaya kadar hem kendiniz, hem de seyirciyi terletirsiniz her hafta... Maçı,2-0 a getirseniz rakibin direnci düşecek ve oyundan kopacaklar...
Turkan Tuyuk- Aldık ya 3 puanı şükür…
Anıl Gündoğdu- Çok kritik galibiyet yolun sonu şampiyonluk…
Semih Özgül- Çok iyi oyuncuymuş gibi her duran topun başında Atilla var… Allahım sen şu taraftara sabır ver
Adem Çakır- 3 puan önemliyse aldık ama oyun kötü adım adım süper lige körfezim…
Hasan Pamuk- Yolun sonu ŞAMPİYONLUK…
Hakkı Coşkun- Zor olsa da helal olsun size…
Ateş Baranok- Adana’yı zor yeniyoruz ve süper lige çıksın diye umudumuz var, nasıl olacak?
Mustafa Aynur Çakmak- TEBRIKLER KORFEZIM SEVİLİYOSUNUZ SAYGİLARİMLA KUNG-FU…
Tuncay Sevgi Şimşek- Bi de farkındaysanız her takım bize karşı faklı oynuyor yada biz oynatıyoruz. Bolu böyle bir takım değil kapanmıyor biraz da play off için iddialı duruma geldiler bence çok güzel farklı maç olacak o zaman izleyin takımı derim…
Kerem Kurt-Zor bela yendik
Gürsel Göksoy-Çok şükür
Recep Güner- Çift forvet
Mesut Timur- Tebrikler Körfezim bu oyunla sıkıntı büyük yalnız…
Nihat Çelikdede- Tebrikler Kocaeli Körfez im
Fikret Dogan- Adım adım süper lige
Melih Ejderoğlu- Tanque yi yedek bırak hoca kouakou daha iyidir adam her topu öldürüyor…
Mavi Adam- Helal olsun…
Erdoğan Özoğul- Tebrikler.
Kadir Kadir Karabulut- Başarılarınız devamını dilerim
Hüseyin Yıldız- #adanamavidir AdanaDemirSpor oleyyyyy…
İsmail Kalkandelen- TEBRİKLER OLSUN KOCAELİSPORLU CAN TARAFTARLARIMIZA…
Şaban Hatipoğlu- Bu takım böyle gitmez. Hep sıkıntı
Osman Bekar-Seher Suat Erişen- Tebrikler
Samet Karaca- Helal olsun Kocaeli gaza bastı gidiyo valla.
Ayhan Tek-Erhan Gürbüz: Tebrikler Kocaeli daha bir ageasif ve hızlı oyun şart. Adana'dan saygılar şimşekörfez…
Harun Tekin- Vura vura yolun sonu şampiyonluk…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.