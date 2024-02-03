Tutuş "Yemeden içmeden sözümüzü tutacağız"

Muharrem Tutuş'u bekleyen sloganlarla Muharrem Tutuş’u bekledi. Tutuş’u karşılama alana gelen partililer Mehter Takımı ve davul zurna eşliğinde karşılandı.

AKP BAYRAĞINI BELSA’DA DALGALANDIRACAĞIZ

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, “İzmit Belediye Başkanı aday buluşma programına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan Türkiye yüzyılına kadar bu siyaset sürecinde AK Parti 22 yıllık tecrübesinde milletimizin gönlünde taht kurmayı her daim başarmıştır. Yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kocaeli’ye müjdelenen mutlu şehir Kocaeli’nin mimarı Tahir Büyükakın Başkanımız öncülüğünde Ak Parti İzmit Belediye Başkan adayımız Muharrem Tutuş ile birlikte yeni eserler üretmeye, gönül belediyeciliğini özlediği kadrolarla İzmit’i tekrar hizmet siyasetine buluşturacağız. Son 5 yıldır hizmet belediyeciliğinden mahrum bırakılan İzmit’i yeniden ak kadrolar ile buluşturacağız. Çalınmadık kapı, dokunulmayan gönül, sıkılmadık el kalmadığı sürece Ak Parti bayrağını Belsa’da dalgalandıracağız. 13’te 13 hedefimize emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyor muyuz?” dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “21 Mart 2023 günü ilçe Başkanı olarak atandığınızdan hem teşkilatımıza hem büyüklerimize söz vermiştik. Biz demiştik ki milletvekili seçimlerinde İzmit’te çok büyük destek vereceğiz dedik sözümüzü tuttuk ikincisi Genel seçimler için söz vermiştik. Kaldı bir tane sözümüz bu sözümüzü de bugünden itibaren inşallah 31 Mart’a kadar durmadan yorulmadan uyumadan yemeden içmeden verdiğimiz son sözümüzü tutarak görevlerimizi tamamlamış olacağız.

“UYGUN GÖRÜLDÜM”

Bugün burada bir zafer kutlaması için bir arada değiliz. Henüz bir zafer kazanmış değiliz. Bizler aday adayı olmuş arkadaşlarımız dişer arkadaşlarımız Kocaeli içinde aynı ekibin mensuplarıyız. Aday olan arkadaşlarımız en iyisi olduğu için seçilmiyor en uygun olduğu için seçiliyor. Bizler de bu göreve uygun görüldük. Zamanında hangi duyguyla verilen görevleri yaptıysam İzmit Belediye Başkanlığı için de aynı duygularla yapacağım.

ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN”

Bizim teşkilatımızın her zaman bir farkı var biz hemşehrilerimizin kapısını çalmıyoruz. Biz seçimlik değil geçimlik insanlarız. Kendi anamız babamız için ne düşünüyorsak hayal ediyorsak hemşehrilerimizin de anası babası için aynı konforu sağlamak zorundayız. Milletimizle uyum içinde, devletimizle uyum içinde, büyükşehirimizle uyum içinde hep birlikte çalışacağız. Üçlü olsun güçlü olsun” şeklinde konuştu.