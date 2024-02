ŞUBAT AYI SEBZELERİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Biz yerli tohumdan geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş sebze almaya özen gösteriyoruz.

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan kabak gibi sebzeleri kışın göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. Yaz sebzelerini kışın yetiştirebilmek için seralarda yaz ortamı sağlanıyor. Oysa kış sebzelerini yazın seralarda yetiştirmek mümkün değil, soğutma yapmak gerek, çok maliyetli olur.

Şubat ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Brüksel lahanası

3- Pırasa

4- Ispanak

5- Karnabahar

6- Brokoli

7- Kereviz

8- Bal kabağı

9- Turp (beyaz, kırmızı, kara)

10- Şalgam

11- Pancar

12- Havuç

13- Kale (kıvırcık lahana)

14- Alabaş

15- Karpuz turpu

Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Defne yaprağı

11- Kuru soğan

12- Kuru sarımsak