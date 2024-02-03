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İzmitli Periler, Bursa'ya geçit vermedi: 77-71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında MKY İzmit Belediyespor, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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İzmitli Periler, Bursa'ya geçit vermedi: 77-71 mask

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Fatma Öztürk, Mustafa Gürhan Soysal

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 18, Özge Özışık 6, Başak Altunbey, Jaime Nared 24, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bursa Uludağ Basketbol: Oumoul Khairy Sarr Coulibaly 5, Tuba Poyraz 19, Eda Şahin 5, Shaqwedia Montrelle Wallace 16, Channon Tiara Fluker 10, Gülfer Tokatlı, Trinity Essence Baptiste 16
Başantrenör: Mehmet Gümüşsoy

1.Periyot: 20-21 (Bursa lehine)
İlk yarı: 38-42 (Bursa lehine)
3.Periyot: 57-58 (Bursa lehine)

03 Şub 2024 - 19:13 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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