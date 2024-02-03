İzmitli Periler, Bursa'ya geçit vermedi: 77-71

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Fatma Öztürk, Mustafa Gürhan Soysal
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 18, Özge Özışık 6, Başak Altunbey, Jaime Nared 24, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Uludağ Basketbol: Oumoul Khairy Sarr Coulibaly 5, Tuba Poyraz 19, Eda Şahin 5, Shaqwedia Montrelle Wallace 16, Channon Tiara Fluker 10, Gülfer Tokatlı, Trinity Essence Baptiste 16
Başantrenör: Mehmet Gümüşsoy
1.Periyot: 20-21 (Bursa lehine)
İlk yarı: 38-42 (Bursa lehine)
3.Periyot: 57-58 (Bursa lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.