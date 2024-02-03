Kocaeli'de 180 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit ilçesinde 3 ikamette arama yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda 51 bin dal içi dolu makaron, 129 bin boş makaron, 400 kilo açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ve 2 hava kompresörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.
# Hava
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.