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BTP Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç esnafları ziyaret etti

Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Koç yerel seçimlerde ilçemizin sorunlarını, vatandaşlarımızın isteklerini yapılması, gerekenleri çok iyi bildiğini ve sizin de beni desteklemenizle en kısa sürede içinde bulunduğumuz sorunları bir an önce çözeceğini söyledi.

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BTP Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç esnafları ziyaret etti mask
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Esnafın da Başkan Adayı Mehmet Koç'un kendilerinden biri olduğunu ve Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Hüseyin Baş'ı sosyal medyadan da takip ederek  ve takdir ettiklerini dile getirerek tam destek vereceklerinin söylediler.
# türkiye

03 Şub 2024 - 19:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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