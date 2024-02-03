03 Şub 2024 - 19:38 - Siyaset

BTP Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç esnafları ziyaret etti

Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Koç yerel seçimlerde ilçemizin sorunlarını, vatandaşlarımızın isteklerini yapılması, gerekenleri çok iyi bildiğini ve sizin de beni desteklemenizle en kısa sürede içinde bulunduğumuz sorunları bir an önce çözeceğini söyledi.