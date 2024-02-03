Esnafın da Başkan Adayı Mehmet Koç'un kendilerinden biri olduğunu ve Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Hüseyin Baş'ı sosyal medyadan da takip ederek ve takdir ettiklerini dile getirerek tam destek vereceklerinin söylediler.
- Siyaset
BTP Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç esnafları ziyaret etti
Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Koç yerel seçimlerde ilçemizin sorunlarını, vatandaşlarımızın isteklerini yapılması, gerekenleri çok iyi bildiğini ve sizin de beni desteklemenizle en kısa sürede içinde bulunduğumuz sorunları bir an önce çözeceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.