Kocaeli'de araç muayenesinde kredi kartı kullananlar dikkat! İsyan ettirdiler

Kocaeli Köseköy'deki TÜVTÜRK'e araç muayenesine giden vatandaşlar araç muayenesi ücretini öderken, “kart kullanırsanız fark alacağız” ifadesi üzerine şok geçirdiler. 2 bin liralık ödemeye 80-100 lira arası fark ödeyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Hattımıza gelen şikayette, “Herkes kredi kartı kullanıyor artık, bir de bu her yıl ödenen yüklü bir miktar. Banka ya da kurum hangi hakla böyle farklar alabiliyor?” ifadeleri kullanıldı. Vatandaş bu uygulamanın değişmesini ve fark alınmamasını istiyor.