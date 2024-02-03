Kocaeli Köseköy'deki TÜVTÜRK'e araç muayenesine giden vatandaşlar araç muayenesi ücretini öderken, “kart kullanırsanız fark alacağız” ifadesi üzerine şok geçirdiler. 2 bin liralık ödemeye 80-100 lira arası fark ödeyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Hattımıza gelen şikayette, “Herkes kredi kartı kullanıyor artık, bir de bu her yıl ödenen yüklü bir miktar. Banka ya da kurum hangi hakla böyle farklar alabiliyor?” ifadeleri kullanıldı. Vatandaş bu uygulamanın değişmesini ve fark alınmamasını istiyor.
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Kocaeli'de araç muayenesinde kredi kartı kullananlar dikkat! İsyan ettirdiler
Whatsapp ihbar hattımıza gelen ihbara göre TÜVTÜRK'te araç muayene için ödeme yapılırken kredi kartı kullananlara 100 lira fark çıkarılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.