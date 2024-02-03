"2024 Emekliyi HASAT YILIDIR"

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI KOCAELİ TEMSİLCİSİ İhsan DENİZ,

"Bilindiği gibi emekli maaş farkları enflasyona göre belirleniyor.

TÜİK .Aldığı talimat sonucunda .2023 ikinci 6. Ayında Enflasyonu, %37.57 olarak belirledi ve Emekli maaş artışları bu hesap üzerinden yapıldı. Emekli örgütleri kıpırdanmaya başlayınca ,%37.57'nin üstüne .%5 koyuverdi, emekli tatmin olmayınca% 37.57=%42.6 memur ve memur emeklisine verilen %49.25 BAĞ-KUR ve SGK'lı ,emeklinin gündeminden düşmeyince ,Ekonomist tek adam Emeklileri aynı oranda yani %49.25 te birleştirmeyi gündemine alıverdi. TBMM inde oylatıldı kabul edildi fakat ekonomist tek adamın masasında imza bekliyor. Emekli yine gündemini koruyor ve beklentileri artıyor, Yerel seçimler öncesi Seyyanen yüklü bir miktar emekliye verilebilir mi? Emekliler ve bazı emekli yapıları seyyanen 12 bin TL yoksa oyda yok gibi bir yaklaşım içinde yaklaşık dört aydır Siyasi gündemi oluşturan Emekliler, işi hep ekonomiye dökerken, sağlık giderleri, insanca yaşayabilecekleri, emekli sosyal tesisleri. Ulaşım ve hastane öncelikleri ve benzeri ,sorunları gözden kaçırıyor, Emekli genellemesi 65 yaş üstü ulaşımdan yararlanıyor, Emekli ulaşım araçlarında bile 3.sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Yerel yönetimler şimdi gündeminde Emekliye 5 bin TL

Vaadeler durumda İhtiyaç sahibi emekliye 5 bin TL vadeden Ankara adayı ihtiyaç sahibi Emekliye 5 bin TL vereceğini söylüyor, milletvekili emeklisi dışında ,Her emeklinin ihtiyacı var. Bildiğim kadarıyla mevcut Belediye başkanı ,tüm engellere rağmen emeklilere biner lira veriyor,

Emekli yılı ilan edilen 2024 Emekliye Aylık bağlama oranlarının %72'lerden %32.86 ya çekerek yapmışlardı,2000'li yıllarda emekli olanlara bağlanan %72'lik oran torba yasalarla,%32.86 ya çekilmiş Emekli aylığı asgari ücretin altında olamaz kanunu da değiştirilmiş ve en az 10 bin TL yapılmıştır.

Şimdi emekliye al bu onbin ile yaşa diyorlar, Emekli milletvekili 230 bin TL

Emekli olmuş milletvekili 96 bin TL ,alıp sağlık gideri ödemezken SGK'lı ,BAĞ-KUR'lu ,memur emeklisi ,dul, yetim, engelli ölüme itilmiştir ve dalga geçercesine, emekli yılı olarak ilan edilen 2024 Emekliyi HASAT YILIDIR."