Sıkılaşmaya "kredi kartı" engeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası adımlarına rağmen iç tüketim güçlü seyrediyor.

Bunda maaşların dört katı olarak belirlenen kredi kartı limitlerinin maaşlardaki artışlara paralel aşırı yükselmesi, enflasyonist beklentilerin daha da artacağı endişesi ve dijitalleşmenin verdiği kolaylıkla bireysel kredi kartı kullanıcı sayısındaki artış etkili oluyor.

ÖNLEM ALINIR MI?

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, kredi kartlarındaki kullanım oranı ise düşük limitlilerde daha hızlı artıyor. Finansal İstikrar Raporu’na göre, yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanım oranı artışı yüzde 60’a yaklaştı.

Buna göre limit kullanım oranları daha düşük limitli kartlarda artış gösteriyor.

Bu nedenle iç talepteki ağır yavaşlama, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırırken, bu konuda seçim sonrası olası bir önlem beklentisi de artıyor.