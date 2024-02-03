Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli, kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı?

Kira artışına yüzde 25 sınırının devam edip etmediği merak edilirken şubat ayı kira artış oranının ne zaman belli olacağı da sorgulanıyor. Kira artış oranları enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netlik kazanacak. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. Peki, kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı? Şubat ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?

ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Kira artış oranı da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netleşmiş olacak.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ, KİRADA YÜZDE 25 SINIRI KALKTI MI?

Ancak kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek. Aralık ayında enflasyon rakamları ise yıllık yüzde 64,77 ve aylık yüzde 2,93 oranında artmıştı.

ARALIK EFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL

İŞYERİ KİRA ARTIŞ TAVANI NE KADAR?

Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.

Kaynak: VATAN