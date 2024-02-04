04 Şub 2024 - 00:04- Gündem G:

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava bulutlu, sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin edildi.

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask
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KOCAELİ'DE HAVA DURUMU

PAZAR24.00 - 03.003388414
PAZAR03.00 - 06.006673616
PAZAR06.00 - 09.007777616
PAZAR09.00 - 12.001111551430
PAZAR12.00 - 15.001212551637
PAZAR15.00 - 18.001212621234
PAZAR18.00 - 21.00111178727
PAZAR21.00 - 24.00101086923
# Hava

04 Şub 2024 - 00:04 - Gündem

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