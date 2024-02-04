04 Şub 2024 - 00:04- Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava bulutlu, sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin edildi.