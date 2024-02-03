5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56202
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ANADOLU, ARDA CD., AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALKAYA SK., BEGONYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., BUKET SK., BÜLBÜL SK., CENNET SK., CEYLAN SK., CİHANGİR SK., ÇAMLICA SK., DEMİR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DUYGU SK., ERGUVAN SK., FETHIYE, FETİYE CD., GELINCIK, KARTOPU, KARTOPU SK., LALE SK., MANDIRA YOLU SK., MANOLYA, MELODİ, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MIMAR SINAN, MİMOZA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., ÖZLEM SK., PİRİ REİS CD., SEVDA SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TÜRKCAN SK., YONCA SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD.
|04.02. 2024
|08:30
|16:00
|56203
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ADALI, ADALI SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU CD., ARNIÇ SK., ATAKAN SK., AYÇA SK., BALCILAR, BARAN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BOTANİK SK., BURÇAK SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOĞA SK., DOST, DOST SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN SK., ERKAN SK., ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., FILIZ, FİLİZ SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜZEL SK., HARMAN SK., HASRET, HASRET SK., HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., IHLAS, INCE, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İNCE SK., KADİFE SK., KALE, KARACA SK., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KINACI SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., LODOS SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NARLI SK., NERGİS SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PAPATYA, PLEVNE CD., RAMAZAN SK., SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., UĞUR SK., YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAVUZ, YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKEN, YELKEN SK., YEŞİLVADİ CD., YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK.
|04.02.2024
|08:30
|16:00
|56292
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3265, 3273., 3274., ATATÜRK CD., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK.
|04.02.2024
|09:00
|13:00
|56315
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|04.02.2024
|09:00
|17:00
|56317
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK.
|04.02.2024
|09:00
|17:00
|56371
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AYDINLIK, ORHAN
|AÇELYA SK., BAHÇE SK., GÜLAY SK., KAVAKDIBI, KAVAKDİBİ CD., KEKLİK SK., KÜLTÜR CD., MENEKŞE SK., OKUL, OKUL SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., ZAMBAK SK.
|04.02.2024
|10:00
|14:00
|56372
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK
|ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK.
|04.02.2024
|09:00
|12:00
|56400
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK
|15.07.2021, ADA, ALT, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., DOGU, DOĞU CD., FENER, FENER CD., GÜNDOGDU, HALIL IBRAHIM ERDEN, HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HATIP, HATİP SK., SARAÇ, SARAÇ SK., TANDOGAN, TANDOĞAN CD.
|04.02.2024
|09:00
|17:00
- Gündem
5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
4 Şubat 2024 Pazar günü Kandıra, Çayırova, Gebze, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
03 Şub 2024 - 23:27 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.