Akşener'in ablasının cenazesine bu fotoğraf damga vurdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen (80), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybetti. Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

GENİŞ KATILIM

Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.

NE KONUŞTULAR ?

Cenazede çekilen bir fotoğraf ise dikkatleri üzerine çekti. Ordu Valisi iken davalık olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Seddar Yavuz selamlaşmadan yerlerine geçerken Ekrem İmamoğlu, Fikri Işık ile Lütfü Türkkan arasındaki sohbet merak konusu oldu.