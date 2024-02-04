Sevgi evlerinden kaçmıştı... 19 gün sonra parkta bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü’ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan 17 yaşındaki İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak’ta çitlerden atlayarak kaçmıştı.
Samsun'da 19 gündür kayıp olan İpek Bilecen, polis tarafından bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonunda İlkadım ilçesi Zübeyde Hanım Parkında bulunan İpek Bilecen, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İpek Bilecen’in annesi L.U.’nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.’nin cezaevinde olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.