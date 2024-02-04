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Sevgi evlerinden kaçmıştı... 19 gün sonra parkta bulundu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi’nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen’den (17) 19 gündür haber alınamıyordu. Yapılan aramalar sonunda İlkadım ilçesi Zübeyde Hanım Parkında bulunan İpek Bilecen, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Sevgi evlerinden kaçmıştı... 19 gün sonra parkta bulundu mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü’ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan 17 yaşındaki İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak’ta çitlerden atlayarak kaçmıştı.

Samsun'da 19 gündür kayıp olan İpek Bilecen, polis tarafından bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonunda İlkadım ilçesi Zübeyde Hanım Parkında bulunan İpek Bilecen,  Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İpek Bilecen’in annesi L.U.’nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.’nin cezaevinde olduğu öğrenildi.
# çocuk

04 Şub 2024 - 00:42 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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