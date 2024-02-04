Köpeğe eziyet eden şahıstan pişkin savunma

Sosyal medya üzerinden köpeği dövdüğü görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri şüpheli Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı.
Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü.
“HAYVANLARI SEVMEYEN İNSANLARI SEVEMEZ”
Çaldığı köpeği dövdüğü görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim" dedi. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.