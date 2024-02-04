Seka Tüneli trafiğe kapatıldı!

Tünelde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmit kent merkezine girişler tünelin üzerinde yer alan yan yoldan yapılacak. Tünel pazartesi günü saat 07.00’de trafiğe açılacak.
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İzmit’in D-100 Karayolu üzerinde bulunan Seka Tüneli’nde bakım onarım çalışması yapılacak. Tünelin Sakarya istikameti bu geceden itibaren trafiğe kapalı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.