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Seka Tüneli trafiğe kapatıldı!

İzmit’in D-100 Karayolu üzerinde bulunan Seka Tüneli’nde bakım onarım çalışması yapılacak. Tünelin Sakarya istikameti bu geceden itibaren trafiğe kapalı olacak.

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Tünelde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmit kent merkezine girişler tünelin üzerinde yer alan yan yoldan yapılacak. Tünel pazartesi günü saat 07.00’de trafiğe açılacak.

04 Şub 2024 - 01:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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