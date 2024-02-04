Şevki Demirci adaylığını açıklıyor!

Sosyal medya profillerinden bir mesaj yayınlayan Demirci şu ifadeleri kullandı:

"Özlem bitiyor. Haydi Bismillah. Çayırova’mızda halkımızın hizmetine sunduğumuz ve sunacağımız hizmet kervanını tekrar yola çıkarmak üzere Çayırova Belediye Başkan Adaylığımızı açıklayacağımız basın toplantımıza tüm Çayırovalı Hemşehrilerimizi Pazar günü saat 14.00’te İYİ Parti Çayırova ilçe başkanlığı önünde buluşmaya davet ediyorum. #çayırovanınmimarı #çayırovanınadayı”