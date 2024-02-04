04 Şub 2024 - 01:09- Siyaset G:

Şevki Demirci adaylığını açıklıyor!

AKP’de bir dönem Çayırova Belediye Başkanlığı yapan Şevki Demirci, İYİ Parti’den aday olduğunu duyurdu.

HABER MERKEZİ
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Şevki Demirci adaylığını açıklıyor! mask

Sosyal medya profillerinden bir mesaj yayınlayan Demirci şu ifadeleri kullandı:

"Özlem bitiyor. Haydi Bismillah. Çayırova’mızda halkımızın hizmetine sunduğumuz ve sunacağımız hizmet kervanını tekrar yola çıkarmak üzere Çayırova Belediye Başkan Adaylığımızı açıklayacağımız basın toplantımıza tüm Çayırovalı Hemşehrilerimizi Pazar günü saat 14.00’te İYİ Parti Çayırova ilçe başkanlığı önünde buluşmaya davet ediyorum. #çayırovanınmimarı #çayırovanınadayı”
# hizmet, medya, İyi Parti, Çayırova, Çayırova Belediye Başkanlığı, Şevki Demirci

04 Şub 2024 - 01:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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