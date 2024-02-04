Şevki Demirci adaylığını açıklıyor!

Sosyal medya profillerinden bir mesaj yayınlayan Demirci şu ifadeleri kullandı:
"Özlem bitiyor. Haydi Bismillah. Çayırova’mızda halkımızın hizmetine sunduğumuz ve sunacağımız hizmet kervanını tekrar yola çıkarmak üzere Çayırova Belediye Başkan Adaylığımızı açıklayacağımız basın toplantımıza tüm Çayırovalı Hemşehrilerimizi Pazar günü saat 14.00’te İYİ Parti Çayırova ilçe başkanlığı önünde buluşmaya davet ediyorum. #çayırovanınmimarı #çayırovanınadayı”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.