04 Şub 2024 - 09:47 - Asayiş

İzmir'de deprem!

AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.01 kilometre olarak ölçüldü.