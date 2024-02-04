- Asayiş

İzmir'de deprem!

AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.01 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'de deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.27'de, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldiğini duyurdu.
# Deprem

04 Şub 2024 - 09:47 - Asayiş

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