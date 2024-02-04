Çayırova Belediyesi Esenler Erokspor'u mağlup etti

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 22. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Çayırova Belediyesi, Başantrenör Musa Enes Akdilek’in öncülüğünde maça Diante Watkins, Phille Greene, Serhat Uğur, Ercan Bayrak ve Tolga Kaan Birer ilk beşiyle başladı. Maça hücumda ritimli bir başlangıç yapan Esenler Erokspor, karşılaşmanın ilk periyodunu 16-29 önde kapattı. İkinci periyotla birlikte hücumdaki iyi oyununu yakalayan Çayırova Belediyesi, farkı azaltsa da ilk yarıya 37-40 geride girdi.

Üçüncü periyotla birlikte maça ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, tecrübeli oyuncularının kaydettiği sayılarla birlikte öne geçti ve son çeyreğe 60-51 önde girdi. Son periyotta da rakibine oranla daha isabetli oynayan ve daha çok skor kaydeden Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 81-67 galip ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında rakibi Esenler Erokspor’a deplasmanda mağlup olan Çayırova Belediyesi, iç sahada kazanarak rövanş mücadelesinden galip ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi, 22 sayı 11 ribauntluk performansıyla İlkan Karaman olurken, Diante Watkins’in 15 sayı 4 ribaunt 5 asist, Phill Greene’in 11 sayı 4 ribaunt 5 asist ve Oğuz Savaş’ın 11 sayı 4 ribauntluk performansları galibiyette büyük rol oynadı. Çayırova Belediyesi aldığı bu skorla, ligdeki galibiyet sayısını 11’e yükseltti. Çayırova Belediyesi, ligin 23. hafta karşılaşmasında 8 Şubat Perşembe günü saat 18.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un konuğu olacak.