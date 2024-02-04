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2 gündür kayıptı... Öldürüp dağlık alana gömmüş

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı
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2 gündür kayıptı... Öldürüp dağlık alana gömmüş mask

Konya'nın Güneysınır, ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.

Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi. Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

04 Şub 2024 - 10:23 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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