Emekli olacağını açıklayan Jim Carrey vazgeçti: Beyazperdeye geri dönüyor

Hollywood'un ikonik komedyen ve oyuncularından Jim Carrey'nin yeni projesi belli oldu. Oyuncu, Sonic the Hedgehog 3 (Kirpi Sonic) filminde rol alacak. Serinin ilk iki filminde de rol alan Carrey, Doktor Eggman karakterini canlandırıyor.

NTV'de yer alan habere göre; 62 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında emekli olacağını ve Kirpi Sonic 2'nin son filmi olacağını söylemişti. Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

20 ARALIK'TA VİZYONDA

Filmde Sonic rolüyle Ben Schwartz, Tom Wachowski rolüyle James Marsden, Knuckles rolüyle Idris Elba ve Tails rolüyle Colleen O’Shaughnessy yer alıyor.

Üçüncü filmin kadrosuna Krysten Ritter, James Wolk, Alyla Browne, Jorma Taccone, Sofia Pernas, ve Cristo Fernández gibi isimler katıldı. Serinin ilk iki filmi gişede toplamda 870,8 milyon dolar elde etti.

Film, 20 Aralık'ta vizyona girecek.