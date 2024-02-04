- Asayiş

Tatile çıkacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Yetkililer internet üzerinden alışveriş yapmadan önce konuyla ilgili araştırma yapılması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. A.A, internet üzerinden bağlantıya geçtiği şüphelilere bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdi. Şüphelilere tekrar ulaşamayan A.A emniyete şikayette bulundu.

Tatile çıkacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin mask
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Dolandırıcıların hedefinde yine internetten alışveriş yapanlar var. Dolandırıcılık Büro ekipleri, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A'nın şikayetine ilişkin inceleme başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Sorgulamada şüphelilerin haklarında sayısız suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yetkililer internet üzerinden alışveriş yapmadan önce konu ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.
# var, dolandırıcılık, araştırma, inceleme

04 Şub 2024 - 10:24 - Asayiş

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