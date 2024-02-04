Tatile çıkacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Dolandırıcıların hedefinde yine internetten alışveriş yapanlar var. Dolandırıcılık Büro ekipleri, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A'nın şikayetine ilişkin inceleme başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Sorgulamada şüphelilerin haklarında sayısız suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yetkililer internet üzerinden alışveriş yapmadan önce konu ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.