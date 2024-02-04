Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Prim şartı kaç güne düştü?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunla birlikte, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı düşürüldü.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeler, çalışma hayatında önemli değişikliklere imza atıldı. Kanunun ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında önemli bir artış gerçekleşti. Ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi.Ayrıca, kanun kapsamında kısa çalışma uygulamalarına genel salgın durumu da eklendi. Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye düşürüldü.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde ilgililer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.