Emeklilere ek 10 bin lira verilecek! Bu tarihlerde hesaplara yatacak…

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının, memur emeklileriyle eşitlenerek I,25 oranında artırılmasının ardından, hükümet, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen ikramiyeleri artırmak için adımlar atmaya hazırlanıyor.

2024'ün 'Emeklilerin Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, bu kapsamda atılacak ilk adım bayram ikramiyelerini içerecek. Bayram ikramiyelerinin miktarına dair çeşitli rakamlar ortaya atılırken, hükümet yetkilileri, 2.000 TL olan ikramiyelerin 5.000 TL'ye çıkarılması yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.Bayram ikramiyelerinde artış sağlamak için TBMM'den kanun çıkması gerekiyor. AKP kaynakları, mahalli seçimler nedeniyle Şubat ayının sonu veya Mart ayının ilk haftası itibariyle Meclis çalışmalarına ara verileceğini belirtiyor.

Eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleriyle ilgili kanun teklifinin bu tarih öncesinde Meclis gündemine gelebileceğine işaret ediyorlar. Hükümet ve AK Parti cephesinde emekli maaşlarındaki yeni iyileştirmeler de tartışma konusu.Ancak özellikle az prim ödeyen ile çok prim ödeyen emekliler arasındaki makasın açılmamasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Henüz yeni iyileştirmelerle ilgili bir karar alınmamış olup, seçim öncesinde bu adımın atılmasının zor olduğu ifade ediliyor.Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'Emekliler Yılı' dolayısıyla emeklilerin ekonomik beklentilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına başlamış durumda. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün emekli dernekleriyle bir araya gelerek, emekliler yılında atılacak adımları değerlendirdi.

Işıkhan, konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

"2024 yılı boyunca emeklilerimizin refah düzeylerini ve hayat kalitelerini yükseltmek için atacağımız adımları istişare ettik. Emeklilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlıkla birlikte, onların bilgi, tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Emeklilerimizin refah düzeyini ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: günboyu