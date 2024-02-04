04 Şub 2024 - 10:39- Gündem G:

2022 model Hyundai Tucson İX35 marka araç icradan satılık

2022 model Hyundai Tucson İX35 marka araç icradan satılık mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2023/650 TLMT.
 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.500.000,001Taşıt34FYM103 Plakalı , 2022 Model , HYUNDAI Marka , TUCSON İX35OTOMOBİL

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/ 2024 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:17
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:17

29/01/2024 (İİK m.114/4)

# 2024

04 Şub 2024 - 10:39 - Gündem

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