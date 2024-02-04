2022 model Hyundai Tucson İX35 marka araç icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/650 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.500.000,00 1 Taşıt 34FYM103 Plakalı , 2022 Model , HYUNDAI Marka , TUCSON İX35OTOMOBİL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/ 2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:17

29/01/2024 (İİK m.114/4)