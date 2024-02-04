Kocaeli Darıca'da apartman dairesi icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2017/419 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/419 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, CAMİ Mahalle/Köy, yeni mahalle Mevkii, 2577 Ada, 18 Parsel, ikinci kat 6 nolu bağımsız bölüm

Adresi : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Cepheli No: 67 Darıca/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 161,68 m2

Arsa Payı : 15/161

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 14/09/2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Darıca Uygulama İmar Planında Otel Alanı lejantında yer alan bitişik nizam 4 katlı

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/ 2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:02

29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.