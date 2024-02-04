Başkan Şalgam: “600 bin dananın ithal edilmesi piyasaları olumlu etkiler”

Tarım ve Orman Bakanlığı aldığı karar kapsamında 600 bin besilik hayvan ithal edecek. Bakanlığın aldığı kararı gazetemize değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, “Et ve Süt Kurumu’nun yurt dışından canlı ve besilik hayvan ithal edecek. Kilogramları 150-299 arasında olan Türkiye’de beslemek üzere alınacak besilik danalar gelecek. Bu konuya yerli üretici açısından bakarsak eğer hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın bu karartan yararlanması güzel oldu. Gelecek olan danalar 4 ay satılamayacak. 4 ay sonrasında isterse satabilir isterse kestirebilir. 600 bin dananın ülkemize gelecek olması piyasaları olumlu etkiler. Piyasada et stoğu açısından bir problem çekmeyiz. Bu süreçte fiyatlarda aşırı bir yükselme olmaz. Kasaplar olarak bizler bu kararı olumlu karşıladık” dedi.

ŞAP AŞILARI MUTLAKA YAPTIRILMALI

Şap hastalığına ilişkinde konuşan Başkan Şalgam, “Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan üreticilerimiz mutlaka şap aşılarını yaptırmalı. Kocaeli Tarım ve İl Orman Müdürlüğü 29 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında ilk dozu aşı bedeli almadan uyguluyor. Bu konuda hassasiyetle yaklaşmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ET FİYATLARI

Dana Kıyma: 400 TL

Dana Kuşbaşı: 450 TL

Antrikot: 550 TL

Biftek: 550 TL

Köfte: 350 TL

Sucuk: 400 TL

BEYAZ ET FİYATLARI

Bütün Piliç: 85 TL

Sarma: 110 TL

Baget: 100 TL

Kanat: 120 TL

Çıtır: 89 TL

Göğüs: 135 TL

But: 90 TL