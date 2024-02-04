Başkan Şalgam: “600 bin dananın ithal edilmesi piyasaları olumlu etkiler”

Tarım ve Orman Bakanlığı aldığı karar kapsamında 600 bin besilik hayvan ithal edecek. Bakanlığın aldığı kararı gazetemize değerlendiren Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, “Et ve Süt Kurumu’nun yurt dışından canlı ve besilik hayvan ithal edecek. Kilogramları 150-299 arasında olan Türkiye’de beslemek üzere alınacak besilik danalar gelecek. Bu konuya yerli üretici açısından bakarsak eğer hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın bu karartan yararlanması güzel oldu. Gelecek olan danalar 4 ay satılamayacak. 4 ay sonrasında isterse satabilir isterse kestirebilir. 600 bin dananın ülkemize gelecek olması piyasaları olumlu etkiler. Piyasada et stoğu açısından bir problem çekmeyiz. Bu süreçte fiyatlarda aşırı bir yükselme olmaz. Kasaplar olarak bizler bu kararı olumlu karşıladık” dedi.
ŞAP AŞILARI MUTLAKA YAPTIRILMALI
Şap hastalığına ilişkinde konuşan Başkan Şalgam, “Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan üreticilerimiz mutlaka şap aşılarını yaptırmalı. Kocaeli Tarım ve İl Orman Müdürlüğü 29 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında ilk dozu aşı bedeli almadan uyguluyor. Bu konuda hassasiyetle yaklaşmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
KIRMIZI ET FİYATLARI
Dana Kıyma: 400 TL
Dana Kuşbaşı: 450 TL
Antrikot: 550 TL
Biftek: 550 TL
Köfte: 350 TL
Sucuk: 400 TL
BEYAZ ET FİYATLARI
Bütün Piliç: 85 TL
Sarma: 110 TL
Baget: 100 TL
Kanat: 120 TL
Çıtır: 89 TL
Göğüs: 135 TL
But: 90 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.