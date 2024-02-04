Evlenecek çiftlere fon başvuruları ne zaman alınacak? Tarihi belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere destek paketi olarak da bilinen Aile ve Gençlik fonu başvuru tarihini açıkladı. Başvurular, 15 Şubat itibariyla e-Devlet üzerinden alınacak.

Göktaş, açıklamasında "Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaları tamamladık. 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." ifadelerini kullandı.