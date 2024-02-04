Fabrika yangınında son durum!

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.
Yaklaşık 20 bin metrekare alanı kapsayan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 137 kişilik itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, Gebze'deki fabrika yangınına 62 araç ve 137 personelle müdahale ettiklerini belirtti.
Büyükakın, kontrol altına alınan yangında, ekiplerin 20 bin metrekare alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.
Gebze ilçesinde kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.