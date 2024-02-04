Kocaeli’deki çelik firmasında kritik ayrılık

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Esra Ada’nın görevinden ayrıldığını açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi,
“Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Esra Ada VURAL'in, 26.01. 2024 tarihi itibariyle istifasının kabulüne karar verilmiştir”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.