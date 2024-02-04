04 Şub 2024 - 11:48- Gündem G:

Kocaeli’deki çelik firmasında kritik ayrılık

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Esra Ada’nın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki çelik firmasında kritik ayrılık mask

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Esra Ada’nın görevinden ayrıldığını açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi,

“Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Esra Ada VURAL'in, 26.01. 2024 tarihi itibariyle istifasının kabulüne karar verilmiştir” 
# KAP, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, çelik halat, büyük, karar, 2024

04 Şub 2024 - 11:48 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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