Başkan Bıyık meşalelerle karşılandı

Aday adaylığı sürecini ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeniden aday olarak açıklandı. AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından Darıca’ya dönen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

SEÇİM OTOBÜSÜYLE VATANDAŞLARI SELAMLADI

Darıca’ya girişte seçim otobüsleriyle karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı. Kısa bir şehir turu atarak AKP Darıca İlçe teşkilatına gelen Başkan Muzaffer Bıyık’a yol boyunca vatandaşlar ve esnaflar sevgi gösterilerinde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI BİR ARADA

Karşılama programı AKP Darıca İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirildi. Programa Darıca Belediye Başkanı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, BBP Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı. Mini bir miting havasında düzenlenen programda Başkan Muzaffer Bıyık, meşaleler ile davul ve zurna eşliğinde sahneye çıktı.

ŞAKAR: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Programda ilk olarak konuşma yapan Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, “2 aylık aday adayı süreci yaşadık. Aday adaylarımıza çok teşekkür ederim. Ak Parti büyük bir ailedir. Muzaffer Başkanımız tekrar aday olarak açıklanmıştır. Bizler bugün Darıca’yı 5 yıl daha yönetecek olan adayımızı açıklıyoruz. Biz bunu söylerken sizlere güveniyoruz. Seçimi kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bunu Cumhur ittifakımıza, teşkilatlarımıza, Darıca halkına güvenerek söylüyoruz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da kısa bir selamlama konuşması yaparak Darıca’da birlik beraberlik mesajları verdi.

BIYIK: “DARICA EMİN ELLERDE OLMAYA DEVAM EDECEK”

Darıca Belediye Başkanı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, kendisini karşılamaya gelen partililerine teşekkür ederek “Şu an çok duygulu anlar yaşıyorum. Darıca’da milletimizin derdiyle dertlendik. Darıcalılar hep yanımızda oldu. Teşkilatlarımız bize büyük güç verdi. Cumhurbaşkanımızın gece gündüz koşturduğu ortamda, uyku bize haram dedik. Canla başla çalıştık. Bu kentin yarınlarına dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu seçimdeki hedefimiz çok farklı. Biz Darıca’da rekor peşindeyiz. 2019 seçimlerinden daha fazla oy almak için gece gündüz çalışacağız. Burada yüzlerce insan bizimle beraber olmak için burada. Cumhur ittifakımız ve teşkilatımızla beraber çok çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde kazanan yine biz olacağız” dedi.