Başıboş köpek sorunu Kocaelilileri çileden çıkarttı!

Kocaeli'de artarak devam eden, Kocaeli Üniversitesi'nde, Arızlı Konutları'nda, Yahya Kaptan'da ise sıklıkla karşılaşılan başıboş köpek sorunu gündem olmaya devam ediyor. Gazetemizin Whatsapp ihbar hattımıza gelen ihbara göre, Yahya Kaptan'dan da yürüyüş yolunda devamlı köpek sürüleri bulunuyor. Yürüyüş yapanları tedirgin eden, bisiklet yolunda bisiklet kullananları da tehlikeye atan bu soruna henüz çare bulunabilmiş değil. Halk bu sorunun acilen giderilmesi gerektiğini söylüyor. Hattımıza gelen şikayete göre, “Köpekleri hepimiz seviyoruz fakat başıboş ve gruplar halinde dolaşan köpekler dost canlısı olmuyorlar. Üstelik bölge seçip orayı korumaya çalıştıkları için ekstra saldırgan oluyorlar. Onlara zarar vermeden bu sorunun çözülmesi şart” ifadelerini yer verildi.