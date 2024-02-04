Kocaeli'de artarak devam eden, Kocaeli Üniversitesi'nde, Arızlı Konutları'nda, Yahya Kaptan'da ise sıklıkla karşılaşılan başıboş köpek sorunu gündem olmaya devam ediyor. Gazetemizin Whatsapp ihbar hattımıza gelen ihbara göre, Yahya Kaptan'dan da yürüyüş yolunda devamlı köpek sürüleri bulunuyor. Yürüyüş yapanları tedirgin eden, bisiklet yolunda bisiklet kullananları da tehlikeye atan bu soruna henüz çare bulunabilmiş değil. Halk bu sorunun acilen giderilmesi gerektiğini söylüyor. Hattımıza gelen şikayete göre, “Köpekleri hepimiz seviyoruz fakat başıboş ve gruplar halinde dolaşan köpekler dost canlısı olmuyorlar. Üstelik bölge seçip orayı korumaya çalıştıkları için ekstra saldırgan oluyorlar. Onlara zarar vermeden bu sorunun çözülmesi şart” ifadelerini yer verildi.
04 Şub 2024 - 12:35- Gündem Güncelleme:
Başıboş köpek sorunu Kocaelilileri çileden çıkarttı!
Gazetemizin Whatsapp ihbar hattımıza gelen ihbara göre vatandaşlar, Kocaeli’nin İzmit ilçesine Yahya Kaptan Mahallesi’nde başıboş köpeklerden dolayı yürüyüş yolunda yürümediklerini ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
...... - Ben köpek sevmiyorum.dün yahyakaptan Edebali ortaokulunda köpekler tavuk bogazladılar ondan önceki gün kedi parçaladılar hep saldırıyorlar.bunlar derhal öldürülmeli bu vahşi köpek süreleri yok edilmeli.funda nikli hayvana tapar sen yorum yapma sen evlen kedi köpek besleme evde aslan gibi koca besle
Kürşat - Yahyakaptan da gece işe gidip gelmek o kadar zor ki köpekler sürülerle gezip saldırıyorlar. Her gün aynı korkuyu yaşıyorum. Can güvenliğimiz yok.
Emekli - Kocaeli sadece vergi odesin hizmet yok malesef
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.