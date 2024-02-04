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İZAYDAŞ çalışanı kalbine yenildi

İZAYDAŞ'ta çalışan Muharrem Satır kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İZAYDAŞ çalışanı kalbine yenildi mask

Kartepe Suadiye Mahallesi Çevikel Sokak’ta ikamet eden Muharrem Satır(52) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İZAYDAŞ’ta TIR şoförü olarak çalışan ve 3 çocuk babası olan Muharrem Satır’ın cenazesi ikindi namazına öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.
# İZAYDAŞ, muharrem satır, çocuk, Kartepe

04 Şub 2024 - 12:45 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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