Kartepe Suadiye Mahallesi Çevikel Sokak’ta ikamet eden Muharrem Satır(52) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İZAYDAŞ’ta TIR şoförü olarak çalışan ve 3 çocuk babası olan Muharrem Satır’ın cenazesi ikindi namazına öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
İZAYDAŞ çalışanı kalbine yenildi
İZAYDAŞ'ta çalışan Muharrem Satır kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.