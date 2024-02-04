Geçmeyen öksürük nasıl kökünden kurutulur? İşte o yöntemler

Soğuk hava koşulları, sağlıksız beslenme ve vücut direncinin düşüşü hastalıkları tetikleyen en büyük unsurlar olarak sıralayabiliriz.

Grip etkisiyle beraber öksürükte başımızın belası oluyor. Özellikle son zamanlarda geçmek bilmeyen öksürük şikayeti gün geçtikçe herkeste görülmeye başladı.

Bu öksürüğe çözüm için size vereceğimiz eşsiz lezzet ile sorunu kökünden çözerken vücut direncinizi güçlendireceğiz.

İşte o eşsiz lezzet…

Hepimizin kolaylıkla ulaşacağı birkaç malzeme ile bu sorunu tamamlamış olacağız. Hem lezzetli hem de besleyici o karışımın tarifi

- 2 tatlı kaşığı süzme bal

- 2 tatlı kaşığı sirke

- 2 tatlı kaşığı limon suyu

- Bir miktar toz tarçın

Hazırladığınız karışımı 2 saatte bir 2'şer tatlı kaşığı olarak tüketebilirsiniz.

Kaynak: yeniçağ