Hektaş’a yeni genel müdür

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve tarım sektöründe yaptığı çalışmalarla adını duyuran Hektaş, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,“Şirketimizin 26.01. 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiştir.”