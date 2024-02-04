Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve tarım sektöründe yaptığı çalışmalarla adını duyuran Hektaş, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,“Şirketimizin 26.01. 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiştir.”
04 Şub 2024 - 13:22- Gündem Güncelleme:
Hektaş’a yeni genel müdür
Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve tarım sektöründe yaptığı çalışmalarla adını duyuran Hektaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptıkları açıklamada şirkete atanan yeni genel müdürü açıkladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.