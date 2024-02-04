- Spor

İzmit’in Perileri, Bursa Uludağ’ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71’lik skorla mağlup etti

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit’in Perileri, Bursa Uludağ’ı mağlup etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 23. Hafta mücadelesinde Bursa Uludağ Basketbol’u ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakada İzmit’in Perileri rakibini 77-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELİNE ALDI

Gerçekleştirilen mücadelede ilk periyot 20-21 Bursa Uludağ Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlanırken İkinci çeyrekte de üstün olan Bursa Uludağ Basketbol devreyi önde kapattı. Üçüncü çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz  İzmit’in Perileri, karşılaşmayı 77-71’lik skor ile kazandı.

MAÇIN EN SKORERİ NARED 

Maçın en skorer ismi temsilcimizden 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared’a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.
# Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol, Spor

04 Şub 2024 - 13:45 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL