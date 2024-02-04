İzmit’in Perileri, Bursa Uludağ’ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 23. Hafta mücadelesinde Bursa Uludağ Basketbol’u ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakada İzmit’in Perileri rakibini 77-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELİNE ALDI
Gerçekleştirilen mücadelede ilk periyot 20-21 Bursa Uludağ Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlanırken İkinci çeyrekte de üstün olan Bursa Uludağ Basketbol devreyi önde kapattı. Üçüncü çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz İzmit’in Perileri, karşılaşmayı 77-71’lik skor ile kazandı.
MAÇIN EN SKORERİ NARED
Maçın en skorer ismi temsilcimizden 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared’a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.