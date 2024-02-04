Cem Ekinci: ‘’ Burada kendimi çok iyi hissediyorum ‘’

‘’NE MUTLU BANA’’

Kocaelispor’un başarılı kenar oyuncularından Cem Ekinci, Adanaspor mücadelesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Adanaspor karşısında zorlandıklarını ancak önemli olanın sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu; “Bugün biraz zora soktuk diyebilirim ancak 3 puan 3 puandır ve kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah sezonun ilerleyen döneminde bu tür maçları daha kolay kazanmasını öğreneceğiz. Ben her dakika kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Takımım için elimden gelenin hep fazlasını yapmak istiyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, dışarıdan da bu çabam fark edilip takdir ediliyorsa ne mutlu bana” dedi.

“KOCAELİSPOR’DA ÇOK MUTLUYUM”

Devre arası transfer dönemi boyunca birçok farklı kulüpten teklif alan Cem Ekinci bu konu ile ilgili ise; “Ben Kocaelispor’da mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Söylendiği gibi evet, teklifler oldu ancak ben buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Yüzde yüzümü Kocaelispor’a vermek istiyorum, konu benim için kapanmıştır” dedi. Haftaya oynanacak Boluspor mücadelesine de değinen Ekinci, “Son haftaların formda ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisinin yapmak ve 3 puanla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.