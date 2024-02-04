ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu: Artık daha kolay!

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.

GERÇEK DURUM SENARYOSU ÜZERİNDEN KARŞILIKLI DİYALOG

Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.

Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.