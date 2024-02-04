- Teknoloji

ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu: Artık daha kolay!

Yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT'ye yeni özellik geldi. Sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabilicek ya da yeni bir dil öğrenebilecek.

ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu: Artık daha kolay! mask

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.

GERÇEK DURUM SENARYOSU ÜZERİNDEN KARŞILIKLI DİYALOG

Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.

Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.
# chatgpt, yeni

04 Şub 2024 - 13:50 - Teknoloji

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