Kocaeli’deki plastik fabrikası onlarca personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren İLKA Plastik bünyesinde istihdam etmek üzere 18-48 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.