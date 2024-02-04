TEM'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince İbnisina Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.G. idaresindeki 59 PG 943 plakalı otomobil ile R.C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.