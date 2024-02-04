Sendika Nilüfer Balcı’ya sahip çıktı!

Dün AKP'nin İzmit Belediye Başkan adayı karşılama töreninde gazetecilik adına utanç verici bir olay meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Kocaeli’de bir gazetede gazetecilik yapan Nilüfer Balcı, bir muhabirin saldırısına uğradı. Mesleğini icra ederken topluluk önünde bir meslektaşının kendisine tokat attığını iddia eden Balcı, durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Balcı’nın paylaşımı sonrası Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkezi, Balcı’ya destek için resmi hesabından paylaşım yaptı.

“BU ONURSUZ DAVRANIŞ MEŞRULAŞTIRILMAMALI”

Balcı başına gelen olayı, “Bugün mesleğimi icra ederken yaşadığım tatsız olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü sessiz kalırsak zorbalık yapanlar her geçen gün güçlenecek. Siyasi bir partinin aday buluşma programında meslektaşım , siyasi partilerin yöneticileri ve belediye başkanın önünde defalarca hakaret edip, itti ve en sonunda yüzüme tokat attı. Mesleki onurumu ayaklar altına aldı. Bir gazetecinin başka bir gazeteciye yaptığı bu onursuz davranış asla meşrulaştırılmamalı. Gazeteciyim diyen hiç kimse bu olay karşısında susmamalı, şiddet kimden gelirse gelsin meşru değildir, kabul edilmemelidir. Bu olaya karşı meslektaşlarımın ve şiddete karşı olan herkesin desteğini bekliyorum. Yarın polis karakoluna gidip şikayetçi olacağım” şeklinde anlattı.

“HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ”

TGS’den konu ile ilgili yapılan paylaşımda ise, “Gazeteciler her gün şiddet, baskı ve yıldırma ile karşı karşıya iken meslektaşlar arası dayanışmayı önemsiyoruz. Şiddet hiçbir koşulda kabul edilemez. Meslek onurunu yüceltecek olan yine gazetecilerdir” ifadeleri kullanıldı.